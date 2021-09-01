أوبك+ تصادق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط

صادق أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط في تحالف "اوبك بلاس" على الاستراتيجية التي تم تحديدها منتصف تموز/يوليو الأربعاء، وستزيد بموجبها الإنتاجية بشكل تدريجي لدعم تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشدة من جراء تفشي كوفيد-19.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع عقد في مقرها في فيينا الأربعاء إن اوبك بلاس "تؤكد مرة أخرى (...) التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر تشرين الأول/أكتوبر".