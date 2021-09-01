متجاوزا أرقام النسختين الماضية.. أكثر من 14 ألف مطية تشارك في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن تسجيل 14 ألف و 475 مطية للمشاركة في منافسات المهرجان، وبذلك يواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة والمسجلة باسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.

وتشمل هذه الأرقام، الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية، حيث أن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي، الذي يقام في ختام المهرجان يوم السبت 11 سبتمبر.

وأغلق باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية مساء أمس الأول (الثلاثاء)، بعد أن فُتح في الـ 25 من أغسطس الماضي ولمدة 7 أيام، حيث انطلقت اليوم (الخميس) منافسات المرحلة النهائية من المهرجان، والتي ستشهد إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطاً للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

وحقق المهرجان أرقام قياسية في النسختين الماضية، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، حيث شارك في نسخته الثانية 13 ألفا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي السابق، والذي سجل في النسخة الأولى بمشاركة 11 ألف و 186 مطية.

يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.