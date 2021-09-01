"ثورة" الصين تكلف المستثمرين 3 تريليونات دولار.. ولكنهم متمسكين بها

لا تزال شركات الاستثمار العالمية ذات الوزن الثقيل متمسكة بالصين على الرغم من الحملة الشاملة على الأعمال من قبل الحزب الشيوعي الحاكم والتي قضت على 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية لأكبر الشركات في البلاد.

حتى مع تمزيق السلطات للوضع الراهن للتكنولوجيا والتعليم والمؤسسات الخاصة الأخرى، وإجراء مقارنات مع ثورة ماو تسي تونج الثقافية في هذه العملية، تقول بعض أكبر الأسماء في إدارة الأصول إنه لا يزال الوقت مناسب للاستثمار، وأن التحركات التنظيمية الأخيرة من حكومة بكين كانت ضرورية ومتأخرة، وأن قصة النمو في الصين ستظل جذابة.

ويقول لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة بكتيت لإدارة الأصول والتي تدير أصول بقيمة 746 مليار دولار "إن حالة الصين على المدى الطويل سليمة".

بيكتيت ليس وحدها. لا يزال العديد من أكبر الأسماء في وول ستريت، بما في ذلك بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، ينصح العملاء بمواصلة الشراء، وإن كان ذلك بحذر.

وبحسب "سي إن إن" كتب الخبراء الاستراتيجيون في شركة بلاك روك في مذكرة بحثية في أغسطس الماضي أن "شدة الإجراءات ستتذبذب، ومن المرجح أن توازن السلطات الصينية أجندتها التنظيمية مقابل الرغبة في الاستقرار الاقتصادي، وقد تخف حدة الحملة التنظيمية وسط تباطؤ النمو وتقلب السوق".

إجراءات الصين هزت خلال العام الماضي العديد من الشركات، وقد تكون أيضا بمثابة عبء على نموها الاقتصادي.

شركة التكنولوجيا المالية "آنت جروب" تساوي نصف ما كانت عليه قبل أن يتم تأجيل الطرح العام المخطط له في نوفمبر الماضي. كما فشلت شركة ديدي لخدمات التوصيل في الاقتراب من سعر الاكتتاب العام الأولي بعد أن بدأت بكين التحقيق في أعمالها في وقت سابق من هذا الصيف.

وأدت القواعد الواسعة النطاق التي تم كشف النقاب عنها في يوليو الماضي إلى إغلاق قطاع التدريس الربحي الصيني الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار.