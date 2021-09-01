السماح لموظفي الخدمة المدنية في فرنسا بالعمل عن بعد 3 أيام في الأسبوع

صرحت وزيرة فرنسية بأنه بداية من اليوم الأربعاء يمكن لموظفي الخدمة المدنية الفرنسيين العمل عن بُعد لما يصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، على أساس طوعي.

وأوضحت أميلي دو مونشالان وزيرة الخدمة المدنية وتحول القطاع العام في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، نشرتها اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع اتفاق بهذا الشأن مع النقابات العمالية، وأنه يمتد لما بعد الجائحة.

ويمكن للعاملين عن بُعد الحصول على تعويض يصل إلى 220 يورو سنويا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت مونشالان أن قواعد عمل الخدمة المدنية تنطبق على 6ر5 مليون عامل فرنسي.

وأكدت على أن الحكومة يجب أن تكون قدوة باعتبارها أكبر رب عمل في البلاد.