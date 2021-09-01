الاتحاد الأوروبي : جورجيا لم تلتزم بشروط المساعدة المالية

أخفقت جورجيا في تلبية الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة بقيمة 75 مليون يورو (89 مليون دولار) لا سيما فيما يتعلق بتحسين استقلال وجودة النظام القضائي حسبما قال القائم بالأعمال المؤقت في الاتحاد الأوروبي جوليان كرامبس للصحفيين في وقت متأخر أمس.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن جوليان كرامبس القول إن عملية اختيار قضاة المحكمة العليا في جورجيا على وجه الخصوص أخفقت في ضمان المساواة في المعاملة بين جميع المرشحين وقد تمت دون تغييرات قانونية تهدف إلى زيادة الشفافية.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الجورجية إلى الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية وسوف "يراقب الوضع عن كثب". وقال إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لجورجيا "تظل مشروطة بإحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية".



وأعلنت جورجيا قبل ذلك أمس أنها لن تطلب من الاتحاد الأوروبي الدفعة المستحقة في سبتمبر التي تمثل النصف الثاني من حزمة مساعدات بقيمة 150 مليون يورو للمساعدة في التعامل مع تأثير وباء فيروس كورونا.