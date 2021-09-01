أسعار النفط ترتفع قبل اجتماع "أوبك+" وبيانات أمريكية .. "برنت" عند 72 دولارا

تعافت أسعار النفط اليوم عقب تقرير للقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار أيدا على المصافي الأمريكية.

وارتفعت الأسعار قبل اجتماع أوبك+ المقرر في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يوميا للسوق في كل شهر حتى ديسمبر.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتا ما يعادل 0.6 في المائة لتلامس 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أيضا ما يوازي 0.6 في المائة.

وقال افتار ساندو من فيليبس فيوتشرز إن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس الذي أظهر تراجعا أكثر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية يدعم الأسعار، وفقا لـ"رويترز".

قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بواقع أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

وقبل التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدوره في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار الخام الأمريكية مع التعافي التدريجي لإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك ولكن محللين ذكروا أن عودة المصافي للعمل بشكل طبيعي ستستغرق وقتا أطول.