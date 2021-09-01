نصف مليار دولار خسائر غزة جراء هجوم الاحتلال في مايو

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو 2021 خلف آثارا اقتصادية كارثية ولا سيما في القطاع الإنتاجي وتسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير أن فريقه رصد تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات مركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوعة.

وأوضح أنه بجانب استهداف المنشآت الإنتاجية في مناطق متفرقة من غزة عمد الإسرائيليين خلال هجومهم لاستهداف غزة الصناعية مباشرة وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في القطاع إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغل مئات العاملين ويجري داخلها جزء كبير من العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.

وقال من خلال مراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي وطبيعة الذخائر التي استخدمها في استهداف المنشآت الاقتصادية يتضح أن إسرائيل تعمدت الاستهداف من أجل إحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية ووأد أي جهود لتحقيق تنمية اقتصادية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما.

وفي 10 مايو شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على غزة استمر 11 يوما نفذ فيه آلاف الهجمات على القطاع الصغير الذي يكتظ بـ 2 مليون شخص ما أدى لمقتل 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و 39 امرأة وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.