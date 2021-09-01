متجاهلة مخاوف النمو .. أسهم أوروبا تستهل سبتمبر بمكاسب

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم إذ كافحت آمال حيال المزيد من التحفيز مؤشرات جديدة على ضعف في الاقتصادات الآسيوية بينما تخلص المستثمرون من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وبعد 7 أشهر متوالية من المكاسب استهل مؤشر ستوكس 600 سبتمبر بارتفاع 0.7 في المائة ليقترب من مستوياته القياسية التي سجلها منتصف أغسطس.

وتعافت الأسهم الآسيوية من خسائر مبكرة بعد بيانات كشفت أن أنشطة المصانع في المنطقة خسرت الزخم في أغسطس إذ تسبب ارتفاع من جديد في الإصابات بفيروس كورونا في اضطراب سلاسل التوريد.

ويترقب المستثمرون بيانات لقطاع الصناعات التحويلية والبطالة لليورو في وقت لاحق اليوم. وتصدرت قطاعات السفر والترفيه والتأمين والتكنولوجيا قائمة القطاعات الأفضل أداء لترتفع جميعها ما يزيد عن 1في المائة.

ونزل سهم كارفور لمتاجر البقالة 5.2 في المائة إذ باع الملياردير برنارد أرنو الذي يعمل في قطاع السلع الفاخرة حصته البالغة 5.7 في المائة في الشركة.