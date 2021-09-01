25.5 مليار دولار العجز التجاري التركي في 7 أشهر

ارتفع عجز التجارة الخارجية التركي 51.3 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.وبحسب "رويترز"، قال معهد الإحصاء التركي أمس إنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2 في المائة إلى 16.41 مليار دولار خلال تموز (يوليو) وزادت الواردات 16.8 في المائة إلى 20.69 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من 2020.وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7 في المائة إلى 25.48 مليار دولار.وفي سياق متصل بعجز الاقتصادات، قال جيرنوت بلوميل وزير مالية، أمس، إن عجز الميزانية النمساوية في العام المقبل سيكون "أعلى قليلا" من التوقعات السابقة والبالغة 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكنه سيظل أقل من المعدل المستهدف للعام الحالي والبالغ 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.وأضاف أن العجز الدقيق للميزانية سيتوقف على المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن الإيرادات والنفقات.ويأتي ذلك في وقت كثفت فيه حكومة النمسا دعواتها لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة بالعودة إلى سياسات ميزانية منضبطة، في الوقت الذي ستفرض فيه أحدث موجة من جائحة فيروس كورونا تبني إجراءات تحفيز اقتصادي أقل حجما من الإجراءات السابقة.واستبعد جيرنوت بلوميل وزير مالية النمسا لجوء دول الاتحاد إلى إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد رغم زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا سمحت للحكومات بتجنب إعادة فرض إجراءات الإغلاق مجددا.وأضاف الوزير أن على الدول الأعضاء في الاتحاد النظر إلى الأمام وبدء إعادة بناء المالية العامة لها استعدادا لمواجهة أي أزمات مستقبلية.ودعا الحكومات إلى سحب إجراءات التحفيز وترك آليات السوق تقوم بدورها كمحركات للاستثمار والنمو، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.وقال الوزير خلال جلسة ضمن منتدى ألباخ النمساوي "هناك سوء فهم بأنه يمكن المحافظة على النمو للأبد اعتمادا على أموال دافعي الضرائب. أخشى أن تتحول بعض الأفكار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا إلى قاعدة جديدة".وترغب حكومة النمسا في وقف موجة السياسات الاقتصادية التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة وتوسع دور ميزانية التحفيز.ويناقش الاتحاد الأوروبي القواعد التي تحكم معدل الدين العام المسموح به للدول الأعضاء، حيث كان الحد الأقصى المسموح به قبل جائحة كورونا 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما تجاوزته أغلب الدول نتيجة التوسع في الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الجائحة.تعتزم النمسا إصدار أول سندات خضراء لها خلال العام المقبل لتنضم إلى عدد متزايد من دول العالم يطرح أدوات دين تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة.والتوجه في ظل زيادة كبيرة للإصدارات العالمية من هذه السندات التي تستهدف المستثمرين المهتمين بالجوانب البيئية، على الرغم من أن أدوات الدين التقليدية النمساوية تجذب العديد من هؤلاء المستثمرين بالفعل.وقال بلوميل إن إحدى الفوائد المحتملة للنمسا يمكن أن تتمثل في الحصول على سعر فائدة منخفض للغاية كذلك الذي تحصل عليه ألمانيا من سنداتها الخضراء، مقارنة بأدوات الدين التقليدية. في الوقت نفسه لم تقرر وزارة المالية النمساوية ما إذا كانت ستجعل سنداتها الخضراء قابلة للتحويل إلى سندات عادية كما فعلت ألمانيا.وقال بلوميل: "يجب أن تكون (قيمة الطرح والعائد) مبلغا معينا لأنه بخلاف ذلك لن تكون لها معنى. سنقوم بتقييم العائد عن كثب وكيف يتم قبوله في السوق".