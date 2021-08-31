502.7 مليار ريال القروض العقارية بنهاية الربع الثاني .. 76.5 % للأفراد

ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل 28.2 مليار ريال، لتبلغ مستوى قياسيا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، عند نحو 502.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 474.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 76.5 في المائة للأفراد، مقابل 23.5 في المائة منها مقدمة للشركات.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاءت الزيادة في القروض العقارية بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 7.4 في المائة وقيمة 26.7 مليار ريال، لتبلغ 384.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021 مقابل 358 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة، لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، منها 130 ألفا تسكن منازلها.

بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات على أساس ربعي بنسبة 1.3 في المائة و1.6 مليار ريال، لتبلغ 118.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021 مقابل 116.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

ويعد ارتفاع الربع الثاني 2021 هو الارتفاع الربعي الـ12 على التوالي للقروض العقارية بدءا من الربع الثالث 2018.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39.7 في المائة بما يعادل 142.8 مليار ريال، حيث كانت 359.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وعن التطور السنوي، ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.

وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي ثماني مرات خلال 11 عاما، حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية 2009، بزيادة قيمتها 374.7 مليار ريال خلال الفترة.

وحدة التقارير الاقتصادية