تضخم منطقة اليورو يعيد ذكريات الأسعار الجامحة.. الأعلى في 10 أعوام

ارتفع التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه وهو ما يشكل تحديا لنظرة البنك المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.

وبحسب "رويترز"، زادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 3 في المائة هذا الشهر مقارنة بـزيادة 2.2 في المائة في تموز (يوليو)، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة 2.7 في المائة ويبتعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم عند 2 في المائة.

وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضا، كما كان هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.

ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكبر منتقد للمركزي الأوروبي، من 5 في المائة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، في آب (أغسطس) وسجل 1.6 في المائة مقارنة بـ0.9 في المائة، بينما سجل مع استبعاد بعض المشروبات والتبغ أيضا 1.6 في المائة مقارنة بـ0.7 في المائة.

ويجتمع المركزي الأوروبي في التاسع من أيلول (سبتمبر)، ومن المنتظر أن يتخذ قرارا بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.

وأظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) أمس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار السلع المصنعة المرتبط بنهاية تخفيضات الصيف.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى 1.9 في المائة في آب (أغسطس)، مقابل 1.2 في المائة في تموز (يوليو)، بحسب "الألمانية". وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.7 في المائة.

وهذا هو أعلى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، عندما سجلت الأسعار ارتفاعات بـ2.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6 في المائة في آب (أغسطس)، مقابل ارتفاع 0.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار 0.4 في المائة.

وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن التضخم في أسعار المنتجين المحليين تسارع إلى 8.6 في المائة في تموز (يوليو) مقابل 7.6 في المائة قبل شهر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.3 في المائة بعد ارتفاع 1.1 في المائة في حزيران (يونيو).

يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الأول على أساس حسابات أولية، أنه بعد القفزة القوية في الأسعار في تموز (يوليو) الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع إلى 3.9 في المائة خلال آب (أغسطس) الجاري.

كانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي على ذلك في كانون الأول (ديسمبر) 1993، عندما بلغ 4.3 في المائة.

وبحسب بيانات المكتب، فإن الأسعار في ألمانيا في آب (أغسطس) الجاري لم ترتفع، مقارنة بالشهر السابق له.

وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.

إضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملا الآن على الأسعار.

ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، ومنذ كانون الثاني (يناير) 2021، تطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ولا يستبعدون وصول معدل التضخم إلى 5 في المائة.

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يضعف ذلك القوة الشرائية لليورو، ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة.

وتسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في آب (أغسطس)، وفقا لبيانات تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة، وتعاني شركات نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4 في المائة في آب (أغسطس)، مقارنة بـ3.1 في المائة في تموز (يوليو)، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت بيانات آب (أغسطس) متماشية مع نتائج استطلاع أجرته "رويترز"، وجاءت الأعلى منذ تموز (يوليو) 2008 عندما ارتفع المعدل 3.4 في المائة كذلك.

وفي إسبانيا، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.3 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس).

وتشير أرقام التضخم الألمانية والإسبانية إلى أن التضخم في منطقة اليورو، الذي من المقرر أن تصدر أرقامه اليوم، واصل الارتفاع في آب (أغسطس).