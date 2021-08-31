النفط يهبط مع إغلاق مصاف أمريكية ودفع واشنطن أوبك لزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق الإعصار أيدا مصافي التكرير على ساحل الخليج الأمريكي وبينما تستعد دول أوبك لاجتماع غدا الأربعاء وسط دعوات من الولايات المتحدة للمنظمة لضخ مزيد من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 72.99 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.03 بالمئة لتبلغ عند التسوية 68.50 دولار.

وسجل الخامان القياسيان أول خسارة شهرية لهما منذ مارس آذار، لكنهما ما زالا غير بعيدين عن مستوياتهما المرتفعة التي سجلاها في يوليو تموز، عندما ارتفع برنت لأعلى مستوياته منذ 2018 والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2014.

تسبب الإعصار أيدا، الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة يوم الأحد كإعصار من الفئة الرابعة، في توقف ما لا يقل عن 94 بالمئة من إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك، وتسبب في أضرار "كارثية" لشبكة الكهرباء في لويزيانا.

وتأثرت الأسعار بمخاوف من أن انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في لويزيانا بعد الإعصار سيؤدي إلى خفض الطلب على الخام من مصافي التكرير.

وتوقف إنتاج حوالي 1.7 مليون برميل يوميا من النفط البحري، لكن هذا الإنتاج قد يُستأنف بسرعة أكبر من العديد من أنشطة التكرير على طول الخليج التي فقدت الكهرباء. وقال محللون من إف.جي.إي في مذكرة اليوم إنهم يتوقعون استئناف ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج البحري بحلول نهاية الأسبوع.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في مجموعة أوبك+ على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى الإمدادات الشهرية حتى نهاية ديسمبر كانون الأول. وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن تبقي المجموعة على تلك الخطة رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز "يبدو أنه تمسك بخطة الاجتماع الماضي".

وأظهرت بيانات أوبك أن السوق ستواجه عجزا حتى نهاية 2021 لكنه سيتحول بعد ذلك إلى فائض في 2022.