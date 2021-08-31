"أجاشي جروب" تعتزم بيع 5.7% من أسهم كارفور

تعتزم مجموعة أجاشي جروب الاستثمارية الفرنسية، التي تمتلك حصصا مهمة في أغلب شركات السلع الفارهة والتجارة، عرض حصة من أسهم سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور للبيع من خلال بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وناتيكسيس.

وأشارت بلومبرج إلى أن أجاشي تعتزم بيع باقي حصتها في كارفور وتبلغ 5.7 % من أسهم السلسلة.

يأتي ذلك في حين ارتفع سعر سهم كارفور بنسبة 7.6% خلال الشهر الماضي.