سريلانكا: حالة طوارئ اقتصادية لاحتواء ارتفاع حاد في أسعار الغذاء

أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ الاقتصادية مما منح السلطات تفويضا للسيطرة على مخزونات الأغذية الأساسية وتحديد أسعارها لاحتواء ارتفاع حاد في التضخم بعد أن هوت قيمة العملة بسبب أزمة في النقد الأجنبي.

وأعلن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسه أمس حالة الطوارئ بموجب مرسوم يتعلق بالأمن العام للحفاظ على إمدادات أغذية مثل السكر والأرز بأسعار عادلة. ودخلت إجراءات الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وبحسب (رويترز) عينت الحكومة جنرالا سابقا في الجيش كمفوض للخدمات الضرورية سيكون لديه صلاحية مصادرة مخزونات الأغذية لدى التجار وتجار التجزئة وتنظيم الأسعار.

وقالت إدارة التعداد والإحصاء إن الزيادة في معدل أسعار العملات الأجنبية أحد أسباب ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الأساسية على مدى 12 شهرا مضت.

وأضافت أن التضخم الشهري ارتفع في أغسطس إلى 6% من 5.7% في يوليو لسبب أساسي وهو ارتفاع أسعار الغذاء.