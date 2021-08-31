عضو في المركزي الأوروبي يدعو لبدء التشاور بشأن إلغاء تدابير التحفيز

أكد روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أنه يتعين على البنك البدء في إجراء مشاورات حول الإلغاء التدريجي لتدابير التحفيز التي تبناها للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والتركيز على الأدوات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 2% بشكل مستدام.

ونقلت "بلومبرج" عنه القول اليوم إن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو يتعافى على نطاق واسع كما هو متوقع، ما يتيح لصناع السياسات النظر في تقليص شراء السندات الذي يتضمنه برنامج الطوارئ.

واستبعد أن تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد إلى عرقلة التعافي.

وقال هولتسمان، الذي يرأس البنك المركزي النمساوي، قبل اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ،"إننا في وضع يمكننا فيه التفكير في كيفية تقليص البرامج الخاصة بالجائحة، وأعتقد أننا جميعا لدينا نفس التقييم".

وأضاف :"لدينا الفرصة لبحث كيفية إغلاق الجانب المتعلق بالجائحة، والتركيز على الجانب المتعلق بالتضخم".

وبينما أشارت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا إلى عزمها التخلص التدريجي من برامج المساعدات المرتبطة بجائحة كورونا، فإن المركزي الأوروبي لا يزال متمسكا بسياسته شديدة التيسير لدعم التعافي الهش في أوروبا.