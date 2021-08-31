البنتاجون: جميع المعدات التي تركت في مطار كابول غير صالحة للاستخدام

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الأسلحة والذخائر التي تخلت عنها القوات الأمريكية لدى مغادرتها أفغانستان هذا الأسبوع قد تم جعلها "غير صالحة للاستخدام " قبل المغادرة.
وقال جون كيربى المتحدث باسم البنتاجون "لقد حرصنا على نزع السلاح ، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار غير صالحة للاستخدام - كل الطائرات ، وجميع المركبات الأرضية".
وأضاف "الشيء الوحيد الذي تركناه قابلاً للتشغيل هما عربتا إطفاء وبعض الرافعات الشوكية ، بحيث يمكن للمطار نفسه أن يظل أكثر فاعلية في المستقبل"، بحسب "الفرنسية".
وفي إشارة إلى الصور التي تم تداولها منذ مغادرة قوات الولايات المتحدة وأظهرت قوات طالبان أثناء استكشاف المطار: "لذلك أعتقد أننا لسنا قلقين للغاية بشأن هذه الصور لهم وهم يتجولون".
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