"توي" تعاود العمل بنظام الدوام المخفض في مكاتبها

أعلن متحدث باسم شركة توي الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم، اليوم الثلاثاء اعتزام الشركة معاودة العمل بنظام الدوام المخفض في مكاتبها اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث إن مجلس الإدارة اتفق مع مجلس العاملين على تخفيض وقت الدوام بنسبة تتراوح بين 10 و30% ليدوام العاملون لفترة تتراوح بين 70 و90% من أوقات دوامهم الأصلية، وسيسري هذا الإجراء على كل مكاتب الشركة الـ400 في جميع أنحاء ألمانيا.

وتابع المتحدث أنه ليس هناك تحديد زمني بعد لهذا الإجراء، كما أن توي لم تعلن عن عدد العاملين الذين سيسري عليهم القرار.

كان العاملون في توي عملوا بنظام الدوام المخفض في أعقاب اندلاع جائحة كورونا في الفترة بين مارس من العام الماضي حتى مطلع العام الحالي، بحسب "الألمانية".

كانت توي أعلنت اعتزامها التخلي عن أي عمولة في نظام حسابها الذي ستعده في ديسمبر 2021 وذلك بغرض دعم مكاتب السياحة في هذه السنة المالية الصعبة، وقال المتحدث: " وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مطالبة باسترداد مبالغ بسبب إلغاء رحلات أو تدني حجم الحجوزات مقارنة بعام 2019، فإننا سنتخلى عن هذه المطالبة".

وأوضح المتحدث أن الشركة ستبقي في السنة المالية المقبلة 2022/2021 على دفعة العمولة التي تقدر بـ10% بغض النظر عن إجمالي حجم المبيعات في السنة المالية الحالية.