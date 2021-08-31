 إنشاء 5 حدائق جديدة جنوب الرياض بمساحة 51 ألف متر مربع

أعلنت أمانة منطقة الرياض خطتها التوسعية لإنشاء 5 حدائق وساحات بلدية في أحياء جنوب مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 51,775 مترًا مربعًا، تماشيًا مع المستهدفات الطموحة للعاصمة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ حديقة حي بدر بمساحة 1,750 مترًا مربعًا، وتستهدف خلال الأعوام القليلة المقبلة إنشاء 4 حدائق أخرى، وهي ساحة الغنامية بمساحة 17,225 مترًا مربعًا، وساحة أحد بمساحة 15,750 مترًا مربعًا، وحديقة الدار البيضاء الأولى بمساحة 9 آلاف متر مربع، وحديقة الدار البيضاء الثانية بمساحة 8,050 مترًا مربعًا.

وأوضحت أنه يتوفر حاليًا 48 حديقة في أحياء جنوب العاصمة، وتحديدًا في نطاق بلديات الحائر والشفا والعزيزية، جهزتها بمساحات خضراء واسعة، ومضامير للمشاة، وملاعب للأطفال.

وتأتي خطوات أمانة منطقة الرياض في زيادة أعداد الحدائق العامة منسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتوفير مرافق متكاملة لسكان العاصمة وزوارها في مختلف أرجاء المدينة.