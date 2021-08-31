"أبوظبي للأوراق المالية" يلغي الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الخطوة لتشجيع الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في السوق الذي يعتبر من بين أسواق العالم الأفضل أداء هذا العام. ووفقا لـ (وام) يأتي القرار في أعقاب إعلان السوق خفض عمولات التداول 50% وتمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة بحيث يستمر التداول في السوق لغاية الساعة 3 ظهرا.

وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها مطلع 2021 لتعزيز نشاط السوق وأيضا لزيادة السيولة. ويتيح القرار إجراء كم أكبر من عمليات التداول صغيرة الحجم التي يقوم بها المستثمرون الأفراد عادة.

ولاقت الفكرة أصداء إيجابية في الاستطلاعات غير الرسمية التي أجريت بين أوساط أصحاب المصلحة الرئيسيين "بما في ذلك المستثمرين والوسطاء والشركات المدرجة".

وقال سعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية "يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زخما متزايدا وهو يوفر للمستثمرين العالميين والمحليين وصولا فائق الجودة إلى الركائز الاقتصادية القوية في المنطقة عموما وأبوظبي خصوصا".

وأضاف "من خلال التنازل عن الحد الأدنى للرسوم وخفض معدلات العمولة في جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق، فإننا نتيح للمستثمرين الأفراد تداولا أقل تكلفة مما يضمن استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات".

ويعد خفض رسوم التداول من 0.05% إلى 0.025% والذي يسري اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل الثاني الذي يقوم به السوق خلال 2021 والثالث خلال 3 سنوات. ومن المقرر تطبيق قرار تمديد ساعات التداول اعتبارا من الثالث من أكتوبر القادم.