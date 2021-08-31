بدءا من 9 نوفمبر .. "ساما" يستضيف القمة 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

يستضيف البنك المركزي السعودي فعاليات القمة 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ستعقد من 9 إلى 11 نوفمبر في السعودية بجدة تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي : موازنة الابتكار والمرونة". حيث تأتي هذه القمة لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي والاستفادة من خدماته واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة من أجل دفع عجلة النمو وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

وأوضح مجلس الخدمات المالية الإسلامية أنه سيتم استعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل لتعزيز المرونة وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي. كما ستتم مناقشة عدة مواضيع يأتي في مقدمتها التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الإسلامية وتحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة إلى جانب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات.

وأشار إلى أن الطفرة التي قد بدأت تشهدها التكنولوجيا رسمت ملامح القطاعات المالية ولا سيما في قطاع المصارف وأسواق رأس المال والتأمين التكافلي بعد ظهور أنماط جديدة للتمويل وآليات الوساطة المالية مثل : حلول التمويل التشاركي وتقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين". وفي ظل ذلك ونتيجة لهذه التغييرات والتطورات المتسارعة أصبح من الضروري على الدول والسلطات إيجاد حلول بديلة لتحقيق التوازن بين المرونة والابتكار.

وحول استضافة البنك المركزي السعودي لهذه القمة أعرب الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي عن سعادته باستضافة القمة 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في السعودية قائلا "إن بلاد الحرمين الشريفين السعودية تحتضن أكبر سوق للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين دول العشرين. وتواصل جهودها نحو مواكبة التطورات والتحولات في عصرنا الرقمي لتحقيق المزيد من النمو والتطور، حيث تشكل هذه القمة فرصة فريدة لصناع القرار والجهات الفاعلة في السوق على حد سواء؛ لتبادل الخبرات وعقد المحادثات حول المسائل الحالية والناشئة في مجال التمويل الإسلامي".

من جانبه قال الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية "يسعدني الإعلان عن انعقاد النسخة 15 لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021 في السعودية التي تعتبر من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية إذ تشكل منصة رئيسة رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية والجهات الفاعلة في السوق العالمية وقادة الفكر لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع بهدف زيادة تعزيز مرونته وتحقيق استقراره". وأضاف "يستضيف البنك المركزي السعودي العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة الخدمات المالية الإسلامية القمة هذا العام ونحن نتطلع إلى التعاون معه في الإعداد للقمة وتحقيق النتائج المرجوة منها".

الجدير بالذكر أن القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف إلى تهيئة الفرصة للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى. حيث دعا المشاركون في الاجتماعات السابقة عددا من الجهات الفاعلة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية ولا سيما أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية والجهات الرقابية والتنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق.​