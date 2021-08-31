إيجار : تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية حتى أغسطس 2021

سجل برنامج "إيجار" زيادة في أعداد الوحدات العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021 كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج لـ 20 ألف وسيط.

وأوضح أن الشبكة تشهد تطورا باستيعابها أنواع متعددة من الوحدات العقارية حيث تجاوز عددها 3 ملايين منذ إطلاق البرنامج منتصف فبراير 2021 حتى أغسطس 2021 الذي سجل معدل يومي 3500 عقد ما بين سكني وتجاري. مبينا أن الشبكة تسهم في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه وتلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري بتسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان.

وأكد على استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة مثل : إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين مما ساهم بشكل كبير في نمو العقود الإيجارية الموثقة.

وأشار "إيجار" أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج تجاوز 20 ألف حيث تقدم الشبكة العديد من المزايا التي أسهمت في تطوير عمل الوسيط العقاري وتسهيل إدارة العقارات الإيجارية ومتابعتها كإضافة لوحة معلومات للوسيط توضح حالة العقود والوحدات العقارية المتاحة وإمكانية تعيين مدير لأكثر من منشأة وساطة عقارية على أن يكون المدير غير صاحب المنشأة بالإضافة إلى العديد من المزايا المتنوعة.

يُذكر أن "إيجار" يهدف لتعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء وصياغة عقود موحدة تلبي احتياجات المستفيدين وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي وتقليص النزاعات بتوثيق العقود ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة (إيجار).