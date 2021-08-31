يوفنتوس : انتقال رونالدو كلف مانشستر يونايتد 15 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم التوصل إلى اتفاق لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو (12.86 مليون إسترليني) بشكل مبدئي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن الجمعة الماضي توصله إلى اتفاق لعودة رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الفريق وأنه يتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب واجتيازه الفحص الطبي وكذلك الحصول على التأشيرة.

وأكد يوفنتوس في بيان أصدره اليوم أن مانشستر يونايتد سيدفع 15 مليون يورو لضم رونالدو إلى جانب متغيرات محتملة تبلغ 8 ملايين يورو (6.86 مليون إسترليني، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال يوفنتوس "نعلن توصلنا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن البيع النهائي لحقوق تسجيل اللاعب كريستيانو رونالدو مقابل 15 مليون يورو مستحقة الدفع خلال 5 سنوات مالية وقد تزيد بمبلغ 8 ملايين يورو على الأكثر بناء على تحقيق أهداف محددة تتعلق بالأداء خلال فترة التعاقد مع اللاعب".