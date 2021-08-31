السوق الموازية تفقد 303 نقاط وسط تداولات قيمتها 21 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.23 في المائة لتغلق عند 24270 نقطة فاقدة 303 نقاط. وتراجعت قيمة التداول 44 في المائة بنحو 17 مليون ريال لتصل إلى 21 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 31 ألف سهم لتصل إلى 282 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 20 في المائة بنحو 292 صفقة لتصل إلى 1110 صفقات. وتصدر الأسهم المرتفعة "فش فاش" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 278.80 ريال، يليه سهم "الناقول" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 130.80 ريال، وحل ثالثا سهم "المركزي الكندي الطبي" بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 95 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 273.60 ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 36.95 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 1.1 في المائة ليغلق عند 63 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "المركزي الكندي الطبي" بقيمة 4.4 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 4.3 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بقيمة 4.2 مليون ريال.