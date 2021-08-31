تطبيق Smart Cursor لإضافة مؤشر الفأرة على الهواتف الذكية

لا يمكن لأي مستخدم تصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر في حال الاستغناء عن فأرة التحكم التي تقدم له خيارات متعددة وسهولة في التحكم في جميع أوقات استخدامه، ومع هذا الأمر، يكون بعض المستخدمين في حاجة إلى تجربة مماثلة ولكن على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهنا يأتي دور تطبيق Smart Cursor الذي يعد بمنزلة أداة خاصة لتوفر إمكانية حصول المستخدمين على مؤشر خاص يعمل بمنزلة الفأرة لكن على الأجهزة الذكية.ويعمل التطبيق على إضافة مؤشر خاص، والسماح للمستخدم بالتنقل في الواجهة الرئيسة باستخدام مؤشر الماوس من أجل تسهيل استخدامه لهاتفه الذكي بيد واحدة فقط، وعلى وجه الخصوص، يمكن للمستخدم تحديد منطقة أسفل الشاشة من خلالها تحرك المؤشر والضغط فوق العناصر التفاعلية على الشاشة.هذا يعني أن المستخدم لم يعد مضطرا لمد أصابعه أو استخدام كلتا يديه للوصول أعلى الشاشة، حيث يعمل التطبيق ليوفر القدرة على العمل فوق التطبيقات الأخرى، ولا يوجد شيء يمكن له أن يزعج المستخدم أثناء تصفحه للتطبيقات أو الإنترنت، حيث يتميز التطبيق بواجهة بسيطة مع خيارات تخصيص لشريط التمرير ومنطقة التحكم في المؤشر وعديد من الخيارات الأخرى.