الأسهم الأمريكية تواصل مسلسل الأرقام القياسية

سجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك للأسهم الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وسط أجواء تفاؤل بعد تعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن تقليص التحفيز النقدي وما قد يعنيه ذلك للتعافي الاقتصادي.

وقفز سهم آبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق كما صعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل، مما ساعد المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا على إظهار أداء أفضل من ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 55.96 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 35399.84 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.42 نقطة، أو 0.43 بالمئة، ليغلق عند 4528.79 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 136.22 نقطة، أو 0.9 بالمئة، لينهي الجلسة عند 15265.72 نقطة.

وسجل ستاندر اند بورز 500 مكاسب بأكثر من ثلاثة في المئة منذ بداية أغسطس آب، وهي فترة موسمية ضعيفة للأسهم، وقال محللون ببنك ويلز فارجو الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يقفز المؤشر ثمانية بالمئة أخرى بحلول نهاية العام.