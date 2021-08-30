الرياض ومسقط .. تشكيل لجان في الخدمات اللوجستية والتعدين ورفع المرئيات بعد 4 أشهر

قال لـ"الاقتصادية" ناصر الهاجري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - العماني، إنه تم تشكيل لجان متخصصة في عدة قطاعات مستهدفة، منها ما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية والكيماويات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين.

وأوضح الهاجري أن اللجان المشكلة من الجانبين في هذه القطاعات ستقدم مرئياتها وترفعها إلى المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وقيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، بعد أربعة أشهر.

وبين، أن المنتدى ناقش تسهيل الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نحو عشرة مليار ريال، معتبرا ذلك الرقم قليل وسط طموح لزيادته عشرة أضعاف خلال خمسة أعوام مقبلة.

وأشار إلى أن الوفد يعتبر أكبر وفد سعودي زار عمان من حيث حجم القطاعات الحكومية ورجال الأعمال السعوديين، وسيسهم في تسهيل الاستثمارات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري.

واختتمت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - العماني، أمس، بعد أن شهدت أعماله جلسات حوارية ناقشت عددا من الموضوعات منها استثمر في السعودية، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية عمان 2040.

وخلال المنتدى جرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين في عدد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين، وغيرها.

وقال المهندس الفالح خلال الفعاليات: "لا شك أنكم تدركون أن بلدينا كغيرهما من بلدان العالم، يعيشان ويتطوران في ظل الظروف ذاتها والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم كله، ويشهدان تغيرات متسارعة في المعطيات الاقتصادية وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، وتحولات كبيرة في مجالات الطاقة ومصادرها وما يرتبط بها من حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والاعتماد المتنامي على التقنيات الذكية، وظروف جديدة فرضتها على العالم أجمع الحاجة إلى التعايش مع جائحة كورونا، التي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة".

وبين أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرة جدا، والعمل على دعم وتطوير هذه الفرص وتحقيقها، من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

وأكد وزير الاستثمار أن المملكة وعمان تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، حيث إن حجم الاستثمارات المستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بلغ 12 تريليون ريال، فيما تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحة، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 في المائة.

وأفاد بأنه يجب العمل بعد هذه الزيارة واللقاءات على العديد من الموضوعات المهمة وهي تحديد القطاعات الاستراتيجية الواعدة في البلدين، التي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ، التي يمكن تصنيفها كمكاسب سريعة تعزز الثقة وتدعم انطلاقتنا على المديين المتوسط والبعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، من خلال تطوير تشريعات ممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وإيجاد قنوات عمل وشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك، تحت مظلة مجالس الغرف بين البلدين.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف أن المقوماتِ التنافسية الجاذبة، والبيئة الاستثمارية المحفزة، والمشاريع الواعدة، كلها عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في عمان، والدخول في شراكات مع نظرائهم العمانيين، وبناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين.

وقال: "نحن بدورنا نعتز ونفخر بتقديم جميع التسهيلات والخدمات لكل المستثمرين السعوديين، وتأكيدا على ذلك فإن المستثمر السعودي يحظى بالمعاملة ذاتها التي يحظى بها المستثمر العماني، وسنحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتنا لأي مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص".