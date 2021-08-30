معهد بيوفاك يجمع 137 مليون دولار لإقامة مصنع لقاحات في جنوب أفريقيا

قال مورينا ماكوانا الرئيس التنفيذي لمعهد بيوفاك بجنوب افريقيا إن المعهد يجمع حاليا 2 مليار راند (137 مليون دولار) لإقامة مصنع للقاحات في البلاد. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لعلم المناعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن معهد بيوفاك الجنوب أفريقي، هو مؤسسة حكومية تستهدف ضمان توافر احتياجات البلاد والدول المحيطة من اللقاحات اللازمة لمواجهة أي طوارئ صحية، وذلك بحسب الألمانية.