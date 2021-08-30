منتجون أمريكيون يوقفون 95% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب الإعصار أيدا

قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك ظل اليوم الاثنين متوقفا إلى حد كبير في أعقاب الإعصار أيدا مع تعليق إنتاج 1.72 مليون برميل يوميا.

وأظهرت إحصائية أمريكية أن العاصفة القوية التي اجتاحت يوم الأحد خليج المكسيك تسببت في إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط والغاز ومنصات الحفر.

وبدأت شركات نفطية اليوم الاثنين تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآتها، وذلك بحسب رويترز.

وأبلغت شركات مكتب سلامة البيئة اليوم أن حوالي 2087 مليون قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 94 بالمئة من متوسط الإنتاج، ما زالت متوقفة.

ويشكل الإنتاج البحري من خليج المكسيك حوالي 17 بالمئة من مجمل إنتاج النفط الخام الأمريكي وخمسة بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي.