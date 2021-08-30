اكتشاف شقوق جديدة في محطة الفضاء الدولية

قال مسؤول كبير في قطاع الفضاء الروسي اليوم إن رواد فضاء روسا اكتشفوا شقوقا جديدة في جزء من محطة الفضاء الدولية يمكن أن تتسع، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من العوائق.

وقال فلاديمير سولوفيوف كبير مهندسي شركة الصواريخ والفضاء إنرجيا لوكالة الإعلام الروسية: "تم العثور على شقوق سطحية في بعض الأماكن في الوحدة زاريا .. هذا سيئ ويشير إلى أن الشقوق ستبدأ في الانتشار مع مرور الوقت".

ولم يذكر ما إذا كانت الشقوق تسببت في أي تسرب للهواء.

وبحسب (رويترز) كان المسؤول الفضائي قد قال في وقت سابق إن الكثير من معدات محطة الفضاء الدولية بدأت في التقادم وحذر من احتمال حدوث انهيار للمعدات المعطلة بعد 2025.

تعرضت المحطة الفضاء لعدد من الحوادث في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤولون روس الشهر الماضي إن خللا برمجيا وهفوة محتملة في التركيز البشري هما المسؤولان عن إخراج محطة الفضاء الدولية عن السيطرة.