الأكاديمية السعودية للمياه تستقبل نائب محافظ "منشآت"

استقبلت الأكاديمية السعودية للمياه اليوم بمقرها في الجبيل نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال المهندس عصام الذكير، واستهلت الزيارة بالتعرف على مرافق الأكاديمية وقدراتها بعرض قدمه مدير عام الأكاديمية المهندس فواز الغامدي شمل أنشطة الأكاديمية وجهودها في تطوير رأس المال البشري وتأهيله لسوق العمل، وإمكانيات ومرافق الأكاديمية المتعددة.

كما شملت الزيارة مركز الابتكار السعودي للمياه والتقى سعادة النائب بأصحاب المشاريع المحتضنة النهائية التي اختيرت في ختام المعسكر المقام بداية شهر أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود متابعة الأعمال للمركز وتعزيزاً للتعاون بين "التحلية" و "منشآت"، حيث يعتبر هذا المركز أحد المشاريع المشتركة بين الجهتين لاحتضان المبتكرين ورواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان نجاح أفكارهم.

وثمن المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال التجارية بالتحلية المهندس عصام الجرباء زيارة سعادة النائب الذكير للأكاديمية السعودية للمياه بالجبيل ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه ولقاءه بالمحتضنين بالمركز، كما نوه أن مثل هذا التعاون يعزز من توطين صناعة المياه ويرفع نسب المحتوى المحلي ويعزز مبدأ الابتكار لدى المحتضنين من خلال التدريب والتأهيل في هذه الحاضنات، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.