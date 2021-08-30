سهم "موديرنا" يتراجع 2.7% وسط تحقيق في اليابان بسبب وفاة شخصين من اللقاح

تراجعت أسهم شركة موديرنا للأدوية بنسبة 2.7% في جلسات تداول ما قبل السوق اليوم الإثنين، على خلفية التحقيق الذي يجري في اليابان بشأن وفاة شخصين تلقيا جرعات اللقاح الذي تنتجه الشركة ضد فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه تم وقف إعطاء الجرعات من ثلاث شحنات للقاح موديرنا بعد ورود تقارير عن العثور على جسيمات غريبة في إحدى الدفعات.

وتراجعت أسهم شركات أخرى للقاحات أيضا في تداول ما قبل السوق، حيث انخفضت أسهم بيونتك بنسبة 2% ونوفافاكس وفايزر بأقل من 1%.

وتجتمع لجنة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم الإثنين للتصويت بشأن إعطاء لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكورونا للفئة العمرية من سن 16 عاما فأكثر، بالإضافة إلى تحديد إطار عمل للجرعات التنشيطية من لقاحي فايزر وموديرنا.