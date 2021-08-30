سكني ينفي وقف برنامج الدعم نهاية الشهر المقبل ويؤكد: الدعم مستمر

نفى برنامج سكني ما تردد عن وقف الدعم السكني نهاية الشهر المقبل. وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج ردا على تساؤلات عدد من المواطنين عن صحة إيقاف الدعم السكني للمستفيدين بالقول " الدعم السكني مستمر ويمكن التقديم على منتجات البرنامج عبر التطبيق".

وفي سياق ذي صلة، كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال 2021 مسجلة 171.757 عقدا بقيمة 87.7 مليار ريال فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يوليو 18.703 عقدا بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من يناير حتى يوليو 2021 نموا سنويا تجاوز 8% و 20% في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من 2020 الذي سجل 158.495 عقدا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال يوليو تجاوز 5% مقارنة بيونيو الذي سجل 17.752 عقدا فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بـ 12% مقارنة بيونيو الذي سجل 7.7 مليارات ريال.