204 مليارات دولار.. الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي في 2025

تعمل الشركات والمؤسسات في جميع الصناعات على زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي لخلق ميزة تنافسية من خلال تحسين رؤية العملاء، وزيادة كفاءة الموظفين، وتسريع الابتكار.

ويتوقع دليل الإنفاق العالمي الجديد على الذكاء الاصطناعي الصادر من مؤسسة البيانات الدولية أن يقفز الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي من 85.3 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 204 مليارات دولار في 2025.

قال ريتو جيوتي، نائب رئيس مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعي والأتمتة في أبحاث سوق البرمجيات والممارسات الاستشارية في مؤسسة البيانات الدولية: "كان الاضطراب من خلال الوباء العالمي مقلقا، ولكنه يعمل أيضا كمحفز للابتكار والنمو وتحولات الأعمال".

وأضاف "اليوم تركز خبرة الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر على تطوير التطبيقات التجارية التي تعمل على تحسين الكفاءات في الصناعات الحالية. سيؤدي تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وانتشار خوارزميات الذكية والبديهية إلى إنشاء صناعات وقطاعات أعمال جديدة وسيؤدي بشكل عام إلى إطلاق فرص جديدة تسييل الأعمال".