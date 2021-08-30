الشركة المالكة لـ"تيك توك" تدخل عالم الواقع الافتراضي

خطت بايت دانس الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" أول خطوتها في عالم الواقع الافتراضي وذلك بعد استحواذها على شركة بيكو.

بايت دانس لم تعلن عن قيمة الصفقة وقالت في بيان إن "بدعم من مجموعتنا الشاملة من تقنيات وأجهزة، إضافة إلى الموهبة والخبرة العميقة للفريق، دخلنا إلى عالم الواقع الافتراضي والاستثمار طويل الأجل في هذا المجال الناشئ"، وذلك وفقا لـ "سي إن بي سي".

شركة بيكو تعد أكبر ثالث lمصنع لنظارات الواقع الافتراضي في العالم وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، كما أن شحنات الشركة راتفعت بنسبة 44.7 في المائة بشكل سنوي وذلك بحسب مؤسسة البيانات الدولية.

واستحواذ بايت دانس على بيكو سيدفعها إلى تنوع أعمالها. كما أنها في شهر مارس الماضي استحوذت على شركة "مونتون" المتخصصة في ألعاب الهواتف المحمولة بصفقة بلغت 4 مليارات دولارات وذلك في تأكيد على عزمها على الدخول هذا المجال.