الذهب ينخفض بعد ميل المركزي الأمريكي إلى التيسير النقدي

تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1813.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1816.50 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب". مضيفة أن النطاق بين 1917 و 1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام". وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت التصريحات بارتفاع الذهب 1.4 بالمائة الجمعة بينما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 23.95 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1006.76 دولار ونزل البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 2409.10 دولار.