"هدف" و "البحر الأحمر" يوقعان اتفاقية لدعم وتدريب 500 سعودي وسعودية

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير اتفاقية لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية.

وستؤهل هذه البرامج التدريبية 500 شاب وشابة سعوديين للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم. وسيتم تطوير مهاراتهم في مسارات متعددة تشمل الفندقة وخدمات المطار والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وخدمات الطاقة المتجددة.

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير "يشاركنا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم المواهب السعودية المحلية في الحصول على وظائف مستدامة تلبي تطلعات الشباب الطموح.

وستمكننا هذه الشراكة من ضخ أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية عبر قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة في المملكة العربية السعودية".

بالإضافة للشراكة الموقعة لتأمين 500 مقعد لبرامج التدريب المهنية التي ذكرت سابقا. تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير للتعاون في إطلاق مبادرات مستقبلية لدعم تطوير رأس المال البشري الوطني.

ومن جانبه قال تركي الجعويني مدير عام الصندوق "تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم مساهمة طويلة الأجل للمملكة ولرؤية 2030 من خلال تزويد الشباب السعودي بالمعرفة والخبرة المطلوبة لبدء رحلة متميزة نحو مسار مهني ناجح متطلعين إلى بدء العمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير وتفعيل التحاق الدفعة الأولى من الطلاب ببرنامج التدريب المهني في القريب العاجل".

وسيتيح البرنامج للمشاركين مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية كما ستقدم تلك البرامج جهات تدريبية معتمدة ورائدة في مجالها.

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير "إن موظفينا في صميم كل ما نفعله في مشروع البحر الأحمر ومما يدعونا للفخر أننا نجحنا حتى الآن في بناء قوة عاملة يشكل 50 % منها كوادر محلية.

ونحن نرى عيانا نجاح مبادرات شركة البحر الأحمر للتطوير السابقة مثل برنامج نخبة الخريجين ونتوق لاستقبال موظفينا الجدد والترحيب بهم ورؤية ازدهار مسيرتهم المهنية في الشركة".

وقد أطلقت الشركة النسخة الثانية من برنامجها السنوي نخبة الخريجين في مطلع هذا العام والذي يقدم فرصا تدريبية عبر مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية.

وقد تم تصميم وتدشين البرنامج لأول مرة في 2020 حيث وفر لـ 29 شابا وشابة سعودية التدريب على رأس العمل في مقر الشركة في إدارات مثل التسويق وتطوير الأعمال وغيرها.

وسيتم لاحقا فتح الباب للتسجيل الإلكتروني في برامج التدريب المهني المقدمة من شركة البحر الأحمر للتطوير على موقع الشركة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.