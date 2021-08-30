البديل الهندي "كو" يتجاوز 10 ملايين مستخدم ويضيق الفجوة مع "تويتر"

تجاوز تطبيق "كو" البديل الهندي لتويتر 10 ملايين مستخدم لتضييق الفجوة مع تطبيق المراسلات القصيرة الأمريكي بعد الخلافات المتكررة مع الحكومة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت "بلومبيرج" أن التطبيق الذي لم يتجاوز عمره 16 شهرا والذي يسمح للمستخدمين بإرسال منشورات تشبه التغريدات باللغة الإنجليزية و 7 لهجات هندية مثل الهندية والكانادا شهد انضمام 85% من مستخدميه منذ فبراير عندما تصاعدت الخلافات بين تويتر وإدارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وبدأ وزراء الهند والسياسيون المعارضون ونجوم الكريكيت ومشاهير بوليوود إطلاق منشورات عبر "كو". وامتثلت "تويتر" التي بلغ عدد مستخدميها 17.5 مليون مستخدم في الهند للقواعد الحكومية الجديدة هذا الشهر بتعيين مديرين تنفيذيين جدد يتمركزان في الهند بما في ذلك مسؤول عن الامتثال للقواعد.

وقال أبراميا رادا كريشنا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كو التي يقع مقرها في بنجالور واسمها الرسمي هو بومبينيت تكنولوجيز "لقد ظهرنا في دائرة الضوء بسبب مناوشات تويتر مع الحكومة لكن سرعان ما أدرك المستخدمون أنه يمكنهم التعبير بلغتهم الأم فقط على كو .. يربط تطبيقنا الهند الناطقة باللغة الإنجليزية بالهند التي لا تتحدث الإنجليزية في بلد به 700 مليون مستخدم للإنترنت وهذا أمر جيد للغاية".