مدعومة بآمال استمرار دعم البنوك .. أسهم أوروبا قرب مستويات مرتفعة

ارتفعت أسهم أوروبا اليوم لتتماسك قرب مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في وقت سابق من أغسطس إذ أدت الآمال في أن استمرار دعم البنوك المركزية سيحافظ على التعافي الاقتصادي إلى تبديد أثر المخاوف المحيطة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأسواق بريطانيا مغلقة في عطلة للبنوك واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي في التعاملات المبكرة. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا 0.1 في المائة. ويتجه لاختتام أغسطس بزيادة 2 في المائة ليربح للشهر السابع على التوالي فيما سيمثل أطول سلسلة مكاسب في أزيد من 8 أشهر.

وما زالت الأصول العالية المخاطر ومن بينها الأسهم مدعومة بعد أن رسم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الجمعة مسارا أبطأ من المتوقع لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.2 في المائة حتى في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الخام عن أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد أن ضرب إعصار قوي ساحل الخليج الأمريكي مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط بحرية وإجلاء العاملين.