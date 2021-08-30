إعصار "إيدا" يقطع الكهرباء عن مليون أسرة في أمريكا

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في أمريكا في الوقت الذي ضرب فيه إعصار "إيدا" جنوب البلاد الأحد. وكانت ولاية لويزيانا حيث وصل إعصار "إيدا" إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة في منتصف النهار الأكثر تضررا بحسبما موقع "باور أوتيدج يو إس".

وانقطع التيار الكهربائي عن 996 ألف أسرة في الولاية بينما تضرر 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة. وقالت حملة التأهب للطوارئ في المدينة (نولا ريدي) نقلا عن شركة كهرباء "إنترجي" المحلية إن التيار الكهربائي انقطع في نيو أورلينز بأكملها.

وكتبت حملة "نولا ريدي" على تويتر "المولدات فقط هي التي توفر الطاقة في المدينة حاليا". ويعيش 400 ألف شخص في نيو أورلينز. وقالت كهرباء إنترجي الإعصار ألحق أضرار بالخطوط الثمانية التي تزود المدينة بالكهرباء. مضيفة أن أعمال الإصلاح جارية ولكن من غير المتوقع أن يتم استعادة الطاقة سريعا.

من ناحية أخرى تم الإبلاغ عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة في برايريفيل الواقعة جنوب مدينة باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا. وأعلن مكتب مدير الشرطة المحلية عن حالة الوفاة على موقع فيسبوك. موضحا أن الضحية لقت حتفها مساء الأحد إثر سقوط شجرة.