«الأراضي البيضاء»: 9.2 مليون ريال لتطوير البنية التحتية لمشروعين سكنيين في الأحساء

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، عن صرف 9.2 مليون ريال لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعين سكنيين في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.وأوضح البرنامج، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".وأكد البرنامج، أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية، ويعمل على تنفيذها بشكل مستمر لمتابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.وأعلن برنامج "الأراضي البيضاء" خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة، وهي: المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء، إضافة إلى الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمن التعديل تحديد ثلاث مراحل تنفيذية، إذ تشمل "الأولى" الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، و"الثانية" الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد، التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل "الثالثة" الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد، التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر، لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.