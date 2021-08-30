«نمو» تكسب وسط تداولات قيمتها 38 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» بنحو 0.21 في المائة لتغلق عند 24573 نقطة رابحة 51 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 22 في المائة بقيمة سبعة ملايين ريال لتصل إلى 38 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 16 ألف سهم لتصل إلى 313 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 18 في المائة بنحو 315 صفقة لتصل إلى 1402 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 240.80 ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 37.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 129.60 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 280 ريالا، يليه سهم "المركزي الكندي الطبي" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 94.60 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 64 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 22 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 4.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بقيمة 2.8 مليون ريال.