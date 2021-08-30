ارتفاع أرباح البنوك العاملة في المملكة 52% خلال 7 أشهر .. 28.84 مليار ريال

بلغت أرباح البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" خلال يوليو الماضي 3.76 مليار ريال، مقابل 4.31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة بذلك 12.8 في المائة بما يعادل 551.3 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نمت الأرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 52 في المائة، لتبلغ 28.84 مليار ريال مقابل 18.96 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع 14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية.

وجاءت أرباح البنوك الشهرية منذ مطلع العام، كالتالي: 5.15 مليار ريال في يناير ثم 3.11 مليار ريال في فبراير، و4.02 مليار ريال في مارس، و4.38 مليار ريال في أبريل، و4.75 مليار ريال في مايو، بينما حققت في يونيو أرباحا 3.67 مليار ريال كأدنى أرباح في أربعة أشهر.

وهبط متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 0.793 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 0.91 في المائة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

فيما بلغ معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" عند المستوى نفسه بواقع 1 في المائة بنهاية الشهر الماضي، فيما بلغ معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" 0.5 في المائة.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى يونيو 2021 "342 شهرا"، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال يناير 2020 بنحو 5.23 مليار ريال، فيما سجلت خسائر خلال سبعة أشهر فقط.

أما التطور السنوي للفترة نفسها، فسجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال 2019 بنحو 50.32 مليار ريال، مرتفعة 4.5 في المائة "2.17 مليار ريال" عن مستوياتها المسجلة في 2018، البالغة 48.15 مليار ريال، التي تعد ثاني أعلى أرباح في تاريخ القطاع بعد 2019.



وحدة التقارير الاقتصادية