اجتماع سعودي - عماني لبحث تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية

عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي اجتماعًا مشتركًا لمناقشة تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السّلطنة والمملكة العربية السعودية وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتسريع التكامل الاقتصادي بينهما.

وقال رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان الشقيقان والحراك على مختلف الأصعدة يأتي لزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين ومستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030 عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة والشراكة في مجال الأمن الغذائي.

من جهته أكد ناصر الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العُماني السعودي أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السّلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى.

