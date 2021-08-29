12.5 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال يوليو.. تراجعت 17.7%

تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 17.7 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 12.52 مليار ريال ( 3.34 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 15.2 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2020، وبفارق بلغ 2.69 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فقد تراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بالشهر السابق شهر يونيو بنحو 7.2 في المائة، حيث كانت تشكل حينها 13.49 مليار ريال، أي أنها تقل بنحو 975 مليون ريال.

إلى ذلك بلغت التحويلات منذ مطلع العام الجاري 2021 نحو 89.22 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 5.4 في المائة، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو 84.65 مليار ريال وبفارق بلغ 4.57 مليار ريال.