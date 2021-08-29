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أخبار الشركات- محلية

"اس تي سي حلول" تعلن نشرة الإصدار لطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام

"اس تي سي حلول" تعلن نشرة الإصدار لطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمة الإنترنت والاتصالات "اس تي سي حلول" ، نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "السوق الرئيسي"، حيث تعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم والتي تمثل 20 % من رأس مالها  على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ بتاريخ 19 سبتمبر 2021. وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "الموسسات "وعملية بناء سجل الأوامر  من تاريخ 5/9/2021 إلى 13/09/2021 ولمدة 9 أيام.
ويأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية  على طلب الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.


وللاطلاع على نشرة الإصدار ، اضغط هنا

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