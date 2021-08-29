"اس تي سي حلول" تعلن نشرة الإصدار لطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت الشركة العربية لخدمة الإنترنت والاتصالات "اس تي سي حلول" ، نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "السوق الرئيسي"، حيث تعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم والتي تمثل 20 % من رأس مالها على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ بتاريخ 19 سبتمبر 2021. وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "الموسسات "وعملية بناء سجل الأوامر من تاريخ 5/9/2021 إلى 13/09/2021 ولمدة 9 أيام.

ويأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.



وللاطلاع على نشرة الإصدار ، اضغط هنا