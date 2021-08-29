"هيئة الاتصالات" تطلق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر

​​​أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق خدمة التجوال المحلي التي تهدف بشكل رئيس لاستمرارية الخدمة في القرى والهجر المغطاة بخدمات الاتصالات في كافة مناطق المملكة، وتمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم.

وأوضحت الهيئة بأن التجوال المحلي يشمل جميع الخدمات منها (الخدمات الصوتية، خدمات الإنترنت، الرسائل النصية القصيرة“SMS") وذلك في 21 ألف قرية وهجرة في المملكة مشمولة بخدمات الاتصالات، دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية، إذ سيتم احتساب الخدمات بسعر المشغل الأساسي.

وكشفت الهيئة بأن رحلة تنفيذ خدمة التجوال المحلي ستبدأ بمنطقة عسير وتُستكمل في بقية مناطق المملكة بنهاية عام 2021.

وأشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى أن خدمة "التجوال المحلي" تأتي في إطار عمل الهيئة مع كافة الأطراف المعنية بتقديم أفضل خدمات الاتصالات، لافتًا إلى أن الخدمة تهدف إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستفيد من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة وتحقيق مستهدفاته ونشر خدماته من جهة أخرى.