الحوادث الصناعية تسببت في خسائر بـ 25 مليار دولار في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات كورية جنوبية جرى نشرها اليوم أن الحوادث الصناعية في أماكن العمل تسببت في خسائر تقدر بنحو 30 تريليون وون (25.6 مليار دولار) في العام الماضي. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة العمل والتوظيف أن الخسائر الناجمة عن الحوادث الصناعية في عام 2020 جاءت مرتفعة بنسبة 8.5 % عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أيضا أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل إلى 474 خلال الفترة من يناير إلىيونيو من العام الجاري، بزيادة أربع حالات عن العام السابق.

وتخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ ما يسمى بقانون الكوارث المشدد في يناير من العام المقبل، والذي بموجبه يمكن الحكم على مالكي الشركات أو المدراء التنفيذيين في الشركات التي تشهد كوارث صناعية بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.

وقد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن عام واحد في السجن أو ما يصل إلى مليار وون كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة بسبب تراخي إجراءات السلامة

في مكان العمل.