الصين ترفض اتهامات أمريكا بشأن تحقيقات أصل كورونا

رفض مسؤول صحي صيني بارز تقريرا أمريكيا اتهم الصين بعرقلة التحقيق بشأن أصول فيروس كورونا. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشينج يشين، نائب رئيس لجنة الصحة

الوطنية، القول إن الصين تعارض تسييس تتبع أصول الفيروس أو استغلال القضية كأداة لتوجيه اللوم .

وقال تشنج في بيان نُشر على حساب اللجنة على "وي تشات" إن الولايات المتحدة يجب أن تتعامل مع تتبع أصول كورونا على أنها "مسألة علمية"، وأن تدعم العلماء في مختلف البلدان الذين يسعون للحصول على إجابات حول كيفية نشأة الفيروس.

وأكد مجددا أن الحكومة الصينية تدعم بشكل كامل أعمال تتبع الفيروس القائمة على مبادئ مفتوحة وشفافة وعلمية وتعاونية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو أعرب عن المعارضة بالمثل للتقرير الأمريكي، قائلا إنه تم إعداده لأغراض سياسية وليس له أي أساس علمي أو مصداقية.

وأفاد التقرير الاستخباراتي الأمريكي بأنه من "المعقول" أن الفيروس نشأ في مختبر صيني. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد كلف وكالات الاستخبارات في أيار/مايو بالوصول إلى أصل منشأ وباء كورونا.

وجاء في ملخص التقرير أن "جميع الوكالات تقدر أن هناك فرضيتين معقولتين: التعرض الطبيعي لحيوان مصاب وحادث متعلق بمختبر".