وفاة 4.49 مليون شخص في العالم بسبب كورونا

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم الأحد في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع: - اليابان تعلق استعمال شحنات جديدة من لقاح موديرنا - أعلنت سلطات أوكيناوا في اليابان أنها علقت الأحد استخدام لقاحات موديرنا ضد كوفيد-19 بعد اكتشاف دفعات جديدة منه ملوثة.

وجاء هذا القرار غداة فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من أصل 1,63 مليون جرعة بسبب شوائب في بعض القوارير.

- تمديد الإغلاق في ملبورن - أعلنت السلطات الأسترالية الأحد أنها قررت تمديد الإغلاق في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة للحد من التفشي الواسع لفيروس كورونا المدفوع بالمتحورة دلتا.

كان من المقرر رفع الإغلاق في 2 سبتمبر، بعد فرضه لشهر على سبعة ملايين من سكان ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا.

وهذا الإغلاق السادس في المدينة منذ بداية الوباء، ويشمل حظرا للتجول وتقييدا للحركة.

- حظر للتجول في كوسوفو - قررت حكومة كوسوفو الأحد فرض حظر تجول من الساعة 22:00 حتى الساعة 05:00 اعتبارا من الإثنين، وتأجيل بدء العام الدراسي. كما حظرت التجمعات العامة والمهرجانات والحفلات الموسيقية وحفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات.

سجلت كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، حوالي 140 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء الذي تسبب في وفاة حوالي 2500 شخص. وتم حتى الآن تطعيم ربع السكان.

- أكثر من 4,49 مليون وفاة - تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,492,854 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10:00 بتوقيت جرنيتش.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (637,237) تليها البرازيل بتسجيلها 579,010 وفاة ثم الهند مع 437,830 وفاة والمكسيك مع 257,906 وفاة والبيرو مع 198,167.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من الأرقام الرسمية.