سنغافورة : 80 % من المواطنين حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السنغافوري حصول 80 % من المواطنين على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا حتى اليوم. وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن الوزير أونج يي كونج قال "سنغافورة اتخذت خطوة أخرى للأمام لكي نصبح أكثر مقاومة لفيروس كورونا". وأضاف "4300 شخص لا يستطيعون التحرك حصلوا على اللقاح في المنزل عبر فرق التطعيم في المنازل.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 700 طلب للحصول على التطعيم في المنزل أسبوعيا. موضحا أنه تم زيادة فرق التطعيم في المنازل من 11 إلى 33 فريقا بمساعدة 200 طبيب وممرض والقوات المسلحة السنغافورية. وأضاف نتيجة لذلك تم تخفيض فترة الانتظار من 8 أسابيع إلى 4 فقط.